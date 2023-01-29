Изменилась до неузнаваемости: у актрисы Натальи Селезневой отнимаются ноги

После двух лет затворничества звезда сыграла на сцене Театра сатиры в кресле и не сумела подняться с него даже на поклон.

Звезда советского и российского кино и театра Наталья Селезнева долгое время не появлялась на публике. 77-летняя актриса после большого перерыва опять блистала на сцене, но - сидя в кресле, сообщает КП.

Артистка не в силах передвигаться, но не комментирует свое состояние здоровья. Зрители были потрясены внешним видом кумира после ее двух лет затворничества.

Селезневу просто вынесли на сцену Театра сатиры, где актриса служит более полувека. Звезда купалась в аплодисментах, но даже на поклон не смогла встать с кресла.

«Это очень тяжело. Представляете, что такое два года не быть на любимой сцене, где пробыла 50 лет!» — призналась артистка в передаче "Ты не поверишь!" на НТВ.

Поблемы с ногами у актрисы начались пять лет назад - после того, как она упала и сломала шейку бедра. Ей сделали не одну операцию, заменили на титановые протезы тазобедренный и коленный суставы.

Еще раньше у звезды обострились проблемы со щитовидной железой. «Мне почти отрезали голову, а затем заново пришили. Думаю, это была расплата за грехи. Я утратила голос, у меня была перерезана связка. Сипела, как трещотка», — рассказывала ранее актриса.