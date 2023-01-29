Умер солист рок-группы Television из США Том Верлен

О смерти 73-летнего музыканта сообщила звезда американского рока, известная исполнительница Патти Смит.

Гитарист и вокалист панк-рок группы Television Том Верлен скончался в возрасте 73 лет, сообщает 5-tv.ru со ссылкой на рок-диву Патти Смит. По словам певицы, музыкант умер после непродолжительной болезни.

Звезда американского рока родился в 1949-м году в Дэнвилле, штат Нью Джерси. Его реальная фамилия Миллер: свой псевдоним артист взял в честь поэта Поля Верлена.

В 1973 году он вместе с друзьями-музыкантами основал панк-рок-группу Television. Ансамбль не снискал особой славы, но при этом тексты песен оказали огромное влияние на мировую рок-сцену.

Верлен принимал участие в записи композиций Патти Смит, которая считается «крестной мамой панк-рока» благодаря суперуспешному альбому Horses, оказавшего влияние на жанр в целом.

Смит вдохновилась именно Television на то, чтобы заняться музыкой. Кроме того, с Верленом у них были романтические отношения. По версии авторитетного журнала Rolling Stone, Верлен входит в сотню величайших гитаристов всех времен.