Диетолог Соломатина уверяет: индейка - самый лучший продукт для пожилых людей

Мясо индейки, по мнению специалиста, оказывает благоприятное воздействие на нервную систему.

Как считает Елена Соломатина, пожилым людям часто не хватает витаминов группы В. От этого часто кружится голова, походка становится шаткой и неуверенной.

Много витамина В содержится в мясе индейки. Продукт также богат магнием, который уменьшает раздражительность и помогает укрепить нервную систему.

"В индейке есть полезные полиненасыщенные жирные кислоты. Они оказывают не только противовоспалительный, антихолестериновый и антисклеротический эффект, но еще и обеспечивают изоляцию для миелиновых нервных волокон, и поэтому точность мышления как раз тоже зависит от этого"

Есть индейку пожилым людям нужно трижды в неделю. Употреблять мясо надо в отварном или запеченном виде.