Риши Сунак отправил в отставку генсека тори Надхима Захави

Риши Сунак уволил генерального секретаря партии тори Надхима Захави из состава Кабмина после обвинения в налоговых махинациях, сообщило информационное агентство PA со ссылкой на письмо об увольнении.

Глава правительства, находящийся у власти менее 100 дней, ранее поручил провести независимое расследование обвинений в налоговых преступлениях.

До сих пор Захави также занимал место в кабинете в качестве министра без особой сферы ответственности.

Экс-министра обвиняют в использовании офшорной компании в Гибралтаре в качестве акционера компании Yougov, соучредителем которой он является.

Это не первый министр, покидающий кабинет за первые 100 дней правления Сунака: экс-министр Гэвин Уильямсон был вынужден уйти в отставку после обвинений в травле.

