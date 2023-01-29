Риши Сунак отправил в отставку генсека тори Надхима Захави
Риши Сунак уволил генерального секретаря партии тори Надхима Захави из состава Кабмина после обвинения в налоговых махинациях, сообщило информационное агентство PA со ссылкой на письмо об увольнении.
Глава правительства, находящийся у власти менее 100 дней, ранее поручил провести независимое расследование обвинений в налоговых преступлениях.
До сих пор Захави также занимал место в кабинете в качестве министра без особой сферы ответственности.
Экс-министра обвиняют в использовании офшорной компании в Гибралтаре в качестве акционера компании Yougov, соучредителем которой он является.
Это не первый министр, покидающий кабинет за первые 100 дней правления Сунака: экс-министр Гэвин Уильямсон был вынужден уйти в отставку после обвинений в травле.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Эльза
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