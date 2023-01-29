«Нет креста»: Яна Поплавская обратилась к покинувшим Россию артистам

Звезда высказала предположение, что Иван Ургант и Александр Гудков все делают с оглядкой на нее.

Яна Поплавская почти год как бросила все силы на помощь нуждающимся. Артистка также ведет соцсети, где нещадно высказывается в адрес покинувших Россию звезд, сообщает КП.

Звезда не скрывает возмущения, когда видит заявления сбежавших из России артистов. Поплавская не понимает, как так можно себя вести. Она довольно эмоционально воспринимает скандальные выпады уехавших за границу коллег по шоу-бизнесу.

На этот раз Яна обратилась к Ренате Литвиновой, Семену Слепакову, Чулпан Хаматовой, Ингеборге Дапкунайте и другим беглецам. «Нет на вас креста», — возмущается 55-летняя Яна Евгеньевна.

Ранее артистка высказала свое мнение об Иване Урганте и Александре Гудкове, сделавшем пародию на песню «Я русский» (в его версии композиция получила название «Я узкий»).

«Пишут, что Иван Ургант меня в каком-то интервью подколол. Могу сделать вывод, что со своим «узким» дружком Ургант теперь все делает с оглядкой на меня», — поделилась Поплавская.

Ранее Ургант на самом деле подколол Поплавскую, комментируя свое якобы возвращение в эфир Первого канала с шоу «Вечерний Ургант». «Когда будет понятна дата выхода передачи, незамедлительно опубликуем информацию в Telegram-канале Яны Поплавской», — сказал тогда ведущий, не удержавшись от иронии.