«Русский Гулливер»: кого по праву нужно считать самым высоким человеком всех времен

В книге рекордов Гиннеса им значится Роберт Першинг Уодлоу из США с ростом 272 см, но уроженец Витебской губернии Федор Махнов был выше его.

В знаменитой «Книге рекордов Гиннесса» самым высоким человеком в мире числится американец Роберт Першинг Уодлоу с ростом 2 метра 72 сантиметра. Но в Витебской губернии в конце19-начале 20 столетия проживал Федор Махнов, рост которого составлял 2 метра 85 сантиметров.

Русский Гулливер появился на свет в 1878 году в Витебской губернии на небольшом хуторе рядом с деревней Костюки. Его родители, братья и сестры тоже были высокими, но Федор обогнал всех.

По свидетельствам очевидцев, Махнов также обладал и недюжинной физической силой. В детстве он мог поднять взрослого мужчину либо закатить в гору груженый обоз.

В юности рост Махнова был более 2 метров. Длина его ладони составляла 30 сантиметров, подошвы – 51 сантиметр. Когда парня заметил директор цирка, ему исполнилось 16 лет. Согласно сохранившемуся контракту, к тому моменту молодой человек вытянулся на 2 метра 54 сантиметра.

На арене мужчина демонстрировал свой высокий рост и силу: гнул металлические пруты, сразу несколько зрителей поднимал под купол и выступал в качестве борца. Он побывал на гастролях в Германии, Англии, США, где познакомился с президентом Америки Теодором Рузвельтом.

А когда цирковая жизнь надоела - вернулся на родину. Здесь Махнов женился на местной учительнице Ефросинье Лебедевой, которая тоже была высокой - 2 метра 15 сантиметров.

Сведений об антропометрических данных Махнова после 16 лет не сохранилось. Но, принимая во внимание факт, что человек растет до 25 лет, а также фото великана рядом с супругой и свидетельства современников, можно сделать вывод: рост великана был 2 метра 85 сантиметров.

Умер Федор Махнов в конце лета 1912 года. Врачи назвали приячиной смерти прогрессирующую болезнь легких.