О том, что планы Украины по возвращению Крыма не увенчаются успехом, пишет обозреватель издания The American Conservative Майкл Уоррен Дэвис, сообщает Lenta.ru.

По мнению обозревателя, стремление посодействовать Киеву в возвращении Крыма является «отвратительной идеей», так как само местное население сделало выбор в пользу России.

По мнению Дэвиса, желание стать частью РФ возникло у жителей крымского региона задолго до того, как началась спецоперация.

Результаты проведенного в 1994 году референдума свидетельствовали о том, что подавляющее количество крымчан (80%) были согласны на объединение с РФ. Но украинские власти только усилили репрессии в отношении активистов региона и лишили Крым относительной автономности, отметил аналитик.

Подобные процессы, по мнению Майкла Уоррена Дэвиса, проходят на Донбассе, жители которого также по доброй воле хотят, чтобы их регион присоединился к РФ.