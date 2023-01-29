В США назвали планы Украины по захвату Крыма провальными
О том, что планы Украины по возвращению Крыма не увенчаются успехом, пишет обозреватель издания The American Conservative Майкл Уоррен Дэвис, сообщает Lenta.ru.
По мнению обозревателя, стремление посодействовать Киеву в возвращении Крыма является «отвратительной идеей», так как само местное население сделало выбор в пользу России.
По мнению Дэвиса, желание стать частью РФ возникло у жителей крымского региона задолго до того, как началась спецоперация.
Результаты проведенного в 1994 году референдума свидетельствовали о том, что подавляющее количество крымчан (80%) были согласны на объединение с РФ. Но украинские власти только усилили репрессии в отношении активистов региона и лишили Крым относительной автономности, отметил аналитик.
Подобные процессы, по мнению Майкла Уоррена Дэвиса, проходят на Донбассе, жители которого также по доброй воле хотят, чтобы их регион присоединился к РФ.
Опубликовано: Наталья Замечалова
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Эльза
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