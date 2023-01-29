Дроздов госпитализирован в реанимацию с переломом рёбер после падения
Российский ведущий телепередач Николай Дроздов был доставлен в отделение реанимации после того, как упал ряд с собственным домом.
Днём 29 января журналисты новостного агентства НТВ экстренно сообщили о том, что популярный телеведущий Николай Дроздов доставлен в реанимационное отделение местной больницы после того, как упал, выходя из машины. Известно, что инцидент произошёл, когда Дроздов возвращался с кафедры МГУ, где даёт лекции студентов.
По данным НТВ, в результате падения Николай Дроздов сломал не менее восьми рёбер и планировал отказаться от госпитализации, однако лечь в больницу его уговорила жена.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Эльза
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