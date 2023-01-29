Джигана заподозрили в подаче заявления на гражданство Израиля

Рэпер замечен в МВД города Хайфы в момент ожидания консульской проверки, где мужчина изучал возможности получения гражданства Израиля.

В Сети появились слухи, что рэпер Джиган пытается получить гражданство Израиля, сообщает СтарХит.

В Интернет попало фото Дениса Александровича Устименко-Вейнштеина (настоящее имя певца). Мужчина замечен в МВД города Хайфы в момент ожидания консульской проверки - на предмет получения гражданства Израиля.

Как напоминает издание, в Израиле существует программа ускоренного получения гражданства для людей, имеющих еврейские корни. После выдачи документа рэпер сумеет перевезти жену и детей на землю обетованную, о которой восторженно отзывается Самойлова.

Интернет-пользователи полагают, что шансы получить паспорт Израиля у рэпера довольно велики. Будущая звезда вырос в Одессе, у него еврейские корни по матери.

Это не первый случай, когда поклонники творчества Джигана подозревают звезду в желании получить второе гражданство. Минувшей весной музыкант ездил в Израиль без семьи и выложил фото с подписью «Home sweet home». В переводе это означает «Дом, милый дом».