В Минобороны России заявили, что российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении, продолжив наступательные действия.

29 января официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил о том, что в результате наступательных действий служащие подразделений «Южной» группировки армии России более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли огневое поражение Вооружённым силам Украины в окрестностях города Курахово и села Антоновка в Донецкой Народной Республике.

Конашенков уточнил, что на данном участке фронта российские военнослужащие ликвидировали до девяноста солдат ВСУ, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, две самоходные гаубицы «Акация», две гаубицы Д-20 и Д-30 и две установки реактивных систем залпового огня «Ольха» и «Смерч» и две артиллерийские системы М777, две самоходные артиллерийские установки «Paladin» и одну радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства.

Помимо прочего, на Донецком направлении военные ВС РФ уничтожили склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ близ города Краматорск в ДНР.