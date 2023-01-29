Три молодые женщины убиты в престижном районе Лос-Анджелеса

По данным СМИ, в престижном районе американского мегаполиса Лос-Анджелес неизвестные убили трех женщин и скрылись с места преступления.

Еще четыре человека получили ранения в результате инцидента в жилом районе Бенедикт-Каньон в субботу около 2:55 ночи, сообщает Los Angeles Times со ссылкой на полицию.

В момент совершения преступления в арендованном доме проходила вечеринка, точный характер которой пока не известен, сообщил Брюс Борихан из полиции калифорнийского мегаполиса.

Он добавил, что нападение в районе к северу от знаменитого Беверли-Хиллз не было случайным.

Соседи видели, как несколько машин уехали через несколько минут после выстрелов.

По его словам, всем убитым женщинам было от 20 до 30 лет. Вечеринка проходила в арендном доме, снятом на короткий период времени.

«Это 11-й серьезный инцидент с применением огнестрельного оружия в Соединенных Штатах и четвертый в Калифорнии на этой неделе», — написала в Twitter мэр Лос-Анджелеса Карен Басс: «Память и молитва недостаточны». Необходимо принять меры.

Напомним, что 21 января мужчина открыл огонь в кулуарах празднования китайского Нового года в Монтерей-парке, штат Калифорния, в результате чего погибли 11 человек. Вскоре после этого семь человек были убиты в результате перестрелки на двух местах преступления в заливе Хаф-Мун в северной Калифорнии.