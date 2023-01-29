Три молодые женщины убиты в престижном районе Лос-Анджелеса
По данным СМИ, в престижном районе американского мегаполиса Лос-Анджелес неизвестные убили трех женщин и скрылись с места преступления.
Еще четыре человека получили ранения в результате инцидента в жилом районе Бенедикт-Каньон в субботу около 2:55 ночи, сообщает Los Angeles Times со ссылкой на полицию.
В момент совершения преступления в арендованном доме проходила вечеринка, точный характер которой пока не известен, сообщил Брюс Борихан из полиции калифорнийского мегаполиса.
Он добавил, что нападение в районе к северу от знаменитого Беверли-Хиллз не было случайным.
Соседи видели, как несколько машин уехали через несколько минут после выстрелов.
По его словам, всем убитым женщинам было от 20 до 30 лет. Вечеринка проходила в арендном доме, снятом на короткий период времени.
«Это 11-й серьезный инцидент с применением огнестрельного оружия в Соединенных Штатах и четвертый в Калифорнии на этой неделе», — написала в Twitter мэр Лос-Анджелеса Карен Басс: «Память и молитва недостаточны». Необходимо принять меры.
Напомним, что 21 января мужчина открыл огонь в кулуарах празднования китайского Нового года в Монтерей-парке, штат Калифорния, в результате чего погибли 11 человек. Вскоре после этого семь человек были убиты в результате перестрелки на двух местах преступления в заливе Хаф-Мун в северной Калифорнии.
Опубликовано: Тарас Медведев
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