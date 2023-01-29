Al-Arabiya: авиация США участвовала в атаке беспилотников на заводы Ирана

Новостное агентство Al-Arabiya рассказало об участии американских военных самолётов в нанесении ударов по иранским оборонным предприятиям.

Журналисты информагентства Al-Arabiya уведомляют, что минувшей ночью военная авиация ВВС Соединённых Штатов принимала участие в нападении беспилотных летательных аппаратов на оружейные заводы Ирана. В частности, американские военные самолёты координировали удар по иранскому предприятию в городе Исфахан, которое занято в сфере производства ракет.

По мнению аналитиков Al-Arabiya, таким образом Пентагон постал сигнал официальному Тегерану о недопустимости наличия у его армии баллистических боеприпасов.