Al-Arabiya: авиация США участвовала в атаке беспилотников на заводы Ирана
Новостное агентство Al-Arabiya рассказало об участии американских военных самолётов в нанесении ударов по иранским оборонным предприятиям.
Журналисты информагентства Al-Arabiya уведомляют, что минувшей ночью военная авиация ВВС Соединённых Штатов принимала участие в нападении беспилотных летательных аппаратов на оружейные заводы Ирана. В частности, американские военные самолёты координировали удар по иранскому предприятию в городе Исфахан, которое занято в сфере производства ракет.
По мнению аналитиков Al-Arabiya, таким образом Пентагон постал сигнал официальному Тегерану о недопустимости наличия у его армии баллистических боеприпасов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Эльза
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