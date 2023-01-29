Группа ДДТ заявила о переносе своих концертов сразу в нескольких городах
О том, когда состоятся отмененные выступления, организаторы пообещали объявить заранее.
На официальном сайте коллектива появилась информация, в которой сообщается о переносе нескольких концертов в ряде городов – Челябинске, Оренбурге, Магнитогорске, пишет Рамблер.
В сообщении говорится, что выступления не состоятся по причинам, которые не зависят от группы ДДТ и организаторов концертов.
«Все купленные билеты не требуют обмена, они будут действительны. Зрители, которые не имеют возможность ждать, могут в любое время обратиться за возвратом денег», - отмечено в объявлении.
Музыканты поблагодарили своих поклонников, которые приобрели билеты и готовы дождаться выступлений группы: «Спасибо, мы это ценим!». О том, когда состоятся отмененные выступления, организаторы пообещали объявить заранее.
Ранее в СМИ уже появлялась информация, что группа «ДДТ» в России больше не будет выступать, но тогда музыканты ее опровергли.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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Эльза
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