Группа ДДТ заявила о переносе своих концертов сразу в нескольких городах

О том, когда состоятся отмененные выступления, организаторы пообещали объявить заранее.

На официальном сайте коллектива появилась информация, в которой сообщается о переносе нескольких концертов в ряде городов – Челябинске, Оренбурге, Магнитогорске, пишет Рамблер.

В сообщении говорится, что выступления не состоятся по причинам, которые не зависят от группы ДДТ и организаторов концертов.

«Все купленные билеты не требуют обмена, они будут действительны. Зрители, которые не имеют возможность ждать, могут в любое время обратиться за возвратом денег», - отмечено в объявлении.

Музыканты поблагодарили своих поклонников, которые приобрели билеты и готовы дождаться выступлений группы: «Спасибо, мы это ценим!». О том, когда состоятся отмененные выступления, организаторы пообещали объявить заранее.

Ранее в СМИ уже появлялась информация, что группа «ДДТ» в России больше не будет выступать, но тогда музыканты ее опровергли.