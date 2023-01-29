Полицейский В Берлине застрелил собаку, которую не смогла проконтролировать пьяная хозяйка

2023-01-29 15:17

В Берлине полицейский был вынужден пристрелить агрессивную собаку, которую не смогла удержать ее пьяная хозяйка.

Полиция Берлина сообщила в воскресенье, что две собаки напали друг на друга в парке Инвалиден в субботу по неясным пока причинам. 

Собака, представляющая помесь немецкой овчарки сильно искусала свою конкурентку. 

Ее 28-летняя хозяйка была сильно пьяна и тщетно пыталась удержать свою собаку. Она пыталась успокоить своего пса и в результате несколько раз упала, ударившись головой.

Когда к месту происшествия прибыли работники экстренных служб, собака бросилась на них. 

Поэтому один из полицейских несколько раз выстрелил в собаку, которая скончалась от огнестрельных ранений.

По данным полиции, 28-летнюю хозяйку погибшей собаки с травмами головы доставили в больницу, а затем в психиатрическую клинику. 

Другая собака и ее 34-летний хозяин отделались укусами.

Опубликовано: Тарас Медведев









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