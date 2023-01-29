Украина ввела санкции в отношении 182 предприятий России и Беларуси

По информации ТАСС, в санкционный список включены 182 предприятия и три отдельных предпринимателя.

В санкционном перечне, который опубликован на сайте украинского лидера, в частности, фигурируют такие промышленные гиганты, как «Беларуськалий» и «Уралкалий», а также Белорусская ЖД.

Также в список вошли такие предприятия, как «Омск карбон Могилев», «Щекиноазот», «Титан», Гомельский химзавод и др.

Кроме того, ограничения коснутся группы компаний, которые занимаются транспортировкой нефтепродуктов, а также предприятий лесного хозяйства.

Санкции предусматривают блокировку активов предприятий и компаний, установление запрета на торговлю и транспортировку их продукции. В их отношении будет прекращено исполнение обязательств финансового характера, их капиталы будут заморожены. Они также лишатся лицензий. Срок действия санкций – 10 лет, указано в сообщении.