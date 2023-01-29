Риттер: НАТО оттягивают поставки оружия Киеву из-за неверия в его победу

Отставной американский разведчик Скотт Риттер уверен, что страны Североатлантического альянса не желают помогать Украине.

Бывший разведчик Соединённых Штатов Скотт Риттер утверждает, что принятий коллективным Западом план по отправке танков украинским войскам является имитацией оказания поддержки Киеву, поскольку правительство США и других стран НАТО не верят, что подразделения ВСУ могут одержать победу над Россией.

По мнению Риттера, объявленный Джо Байденом и Олафом Шольцем план по поставкам танкового вооружения Киеву никогда не будет выполнен в заявленном объёме.