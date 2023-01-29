Джокович стал первой ракеткой мира, выиграв Australian Open в десятый раз

Сербский теннисист Новак Джокович вернул себе статус первой ракетки мира, вновь одержав победу на турнире Australian Open.

В воскресенье Новак Джокович стал победителем турнира Australian Open, победив гражданина Греции Стефаноса Циципаса. В результате победы в соревнованиях Джокович возвратил себе статус первой ракетки мира, а победа серба на Australian Open в Мельбурне является уже десятой по счёту.

Примечательно, что днём ранее белоруска Арина Соболенко также выиграла в финале Australian Open, став первой женщиной из страны, одержавшей победу на турнире "Большого шлема".