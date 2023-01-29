FT: Песков признал засекреченность реальных данных об экономике России
2023-01-29 16:09
Издание Financial Times утверждает, что Дмитрий Песков заявил о скрываемости подлинной информации о положении дел в российской экономике.
В воскресенье журналисты международной газеты Financial Times опубликовали интервью с пресс-секретарём Путина Дмитрием Песковым, который публично заявил, что актуальные сведения о ситуации в сфере экономики России засекречены правительством, поскольку страны коллективного Запада ведут антироссийскую гибридную войну.
Также Песков отметил, что задействованные в государственных делах лица прекрасно осведомлены о реалиях экономической обстановки, сложившейся в России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Эльза
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