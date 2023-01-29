FT: Песков признал засекреченность реальных данных об экономике России

Издание Financial Times утверждает, что Дмитрий Песков заявил о скрываемости подлинной информации о положении дел в российской экономике.

В воскресенье журналисты международной газеты Financial Times опубликовали интервью с пресс-секретарём Путина Дмитрием Песковым, который публично заявил, что актуальные сведения о ситуации в сфере экономики России засекречены правительством, поскольку страны коллективного Запада ведут антироссийскую гибридную войну.

Также Песков отметил, что задействованные в государственных делах лица прекрасно осведомлены о реалиях экономической обстановки, сложившейся в России.