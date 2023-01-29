Филиппо: мир переживёт бойкот Олимпийских игр со стороны Киева

Французский оппозиционный политик Флориан Филиппо уверяет, что решение правительства Украины бойкотировать следующую Олимпиаду при условии участия в ней России не является критическим для мировой общественности.

Владимир Зеленский утверждает, что украинский Олимпийский комитет намеревается бойкотировать Олимпийские игры в Париже в случае, если к участию в них будут допущены российские граждане. По данным Зеленского, профильные ведомства Украины могут поднять вопрос о блокировке Олимпиады со стороны Киева уже 3 февраля.

Экс-депутат европарламента Флориан Филиппо выразил уверенность, что попытка заблокировать проведение Олимпийских игр со стороны украинских властей не повлияет на мировой спорт.