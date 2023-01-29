ВСУ обстреляли из миномётов посёлок Краснооктябрьский в Курской области
Курский губернатор Роман Старовойт заявил, что бойцы ВСУ обстреляли из миномётов посёлок Краснооктябрьский Глушковского района.
29 января губернатор Курской области России Роман Старовойт в своём официальном Telegram-канале заявил о том, что в посёлке Краснооктябрьский Глушковского района зафиксировано 12 «приёлтов» из миномётов со стороны Вооружённых сил Украины.
В результате данного инцидента в курском посёлке жертв и пострадавших среди мирного населения нет, однако повреждены линии электропередачи, что стало причиной обесточивания Краснооктябрьского и соседнего села Волфино.
Гладков добавил, что на месте работают бригады аварийных служб, в ближайшее время подача электричества абонентам в Краснооктябрьском и Волфино будет полностью восстановлена.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Эльза
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