ВСУ обстреляли из миномётов посёлок Краснооктябрьский в Курской области

Курский губернатор Роман Старовойт заявил, что бойцы ВСУ обстреляли из миномётов посёлок Краснооктябрьский Глушковского района.

29 января губернатор Курской области России Роман Старовойт в своём официальном Telegram-канале заявил о том, что в посёлке Краснооктябрьский Глушковского района зафиксировано 12 «приёлтов» из миномётов со стороны Вооружённых сил Украины.

В результате данного инцидента в курском посёлке жертв и пострадавших среди мирного населения нет, однако повреждены линии электропередачи, что стало причиной обесточивания Краснооктябрьского и соседнего села Волфино.

Гладков добавил, что на месте работают бригады аварийных служб, в ближайшее время подача электричества абонентам в Краснооктябрьском и Волфино будет полностью восстановлена.