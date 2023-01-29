Украина ввела санкции в отношении «Беларуськалия» и «Уралкалия»

Согласно информации, размещенной на сайте президента Украины Владимира Зеленского, компании «Беларуськалий» и «Уралкалий» попали под новые санкции.

На днях Украина в одностороннем порядке ввела санкции в отношении 185 частных лиц и организаций.

Кроме того, в санкционный список включена Белорусская железная дорога. Ограничения коснулись многих организаций Беларуси и России, занимающихся лизингом.

Под санкции попали Московский коксогазовый завод, компании «Щекиназто» и «Титан».