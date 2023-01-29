Украина ввела санкции в отношении «Беларуськалия» и «Уралкалия»
2023-01-29 16:38
Согласно информации, размещенной на сайте президента Украины Владимира Зеленского, компании «Беларуськалий» и «Уралкалий» попали под новые санкции.
На днях Украина в одностороннем порядке ввела санкции в отношении 185 частных лиц и организаций.
Кроме того, в санкционный список включена Белорусская железная дорога. Ограничения коснулись многих организаций Беларуси и России, занимающихся лизингом.
Под санкции попали Московский коксогазовый завод, компании «Щекиназто» и «Титан».
Опубликовано: Светлана Репина
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Эльза
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