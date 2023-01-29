WSJ: в украинском конфликте время на стороне России

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники среди европейских чиновников пишет, что в конфликте с Украиной время на стороне России.

Некоторые политики в Европе считают, что Россия может победить в конфликте, поскольку ведет борьбу на истощение.

В связи с этим было принято решение наращивать помощь, предоставляемую Киеву западными странами.

Вместе с тем многие европейские чиновники убеждены, что усиление поддержки Украины не приведет к быстрому завершению конфликта.