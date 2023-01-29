WSJ: в украинском конфликте время на стороне России
2023-01-29 16:49
Издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники среди европейских чиновников пишет, что в конфликте с Украиной время на стороне России.
Некоторые политики в Европе считают, что Россия может победить в конфликте, поскольку ведет борьбу на истощение.
В связи с этим было принято решение наращивать помощь, предоставляемую Киеву западными странами.
Вместе с тем многие европейские чиновники убеждены, что усиление поддержки Украины не приведет к быстрому завершению конфликта.
Опубликовано: Светлана Репина
-
-
-
Эльза
При съемках Особенностей национальной рыбалки режиссер не знал, как снять дымящуюся сигару Иволгина в воде: как все же удалось это сделать
Колоритная сцена, где генерал Иволгин из Особенностей национальной рыбалки курит сигару, находясь по шею в воде, снималась долго и мучительно.Подробнее...