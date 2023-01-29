CBC: Резников признал тяжёлую военную ситуацию на востоке Украины
Министр обороны Украины Алексей Резников признал тяжёлую военную ситуацию в восточной части украинского государства.
29 января канадская телерадиокомпания CBC на своём официальном веб-сайте сообщила о том, что глава Министерства обороны Украины Алексей Резников признал плачевное положение украинских войск на востоке страны.
Также глава украинского военного ведомства признал, что для того, чтобы получить обещанные Западом танки и обучить экипажи их использованию потребуется время, но надеется, что они будут готовы к весенней кампании.
Помимо прочего Резников выразил свою уверенность в том, что специальная военная операция России на Украине завершится до конца текущего 2023 года.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Эльза
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