Уединённый образ жизни в сельской местности поможет улучшить память

Исследования, проведенные в Китае и Англии, показали, что у жителей сельской местности старше 50 лет память лучше, чем у их городских сверстников.

В тестировании приняло участие около 6 тыс. англичан и 10 тыс. китайцев. Изучалась связь между состоянием памяти и образованием, финансовым состоянием и местом проживания участников исследований.

Оказалось, что доступность природы и жизнь на земле в сельской местности оказывает положительное влияние на память англичан.

При этом низкий уровень образования и финансовое неблагополучие оказывают влияние на ухудшение памяти.

Исследования также показали, что у англоязычных участников эксперимента изначально базовые показатели памяти были выше, чем у жителей Китая.