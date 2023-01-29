Уединённый образ жизни в сельской местности поможет улучшить память
Исследования, проведенные в Китае и Англии, показали, что у жителей сельской местности старше 50 лет память лучше, чем у их городских сверстников.
В тестировании приняло участие около 6 тыс. англичан и 10 тыс. китайцев. Изучалась связь между состоянием памяти и образованием, финансовым состоянием и местом проживания участников исследований.
Оказалось, что доступность природы и жизнь на земле в сельской местности оказывает положительное влияние на память англичан.
При этом низкий уровень образования и финансовое неблагополучие оказывают влияние на ухудшение памяти.
Исследования также показали, что у англоязычных участников эксперимента изначально базовые показатели памяти были выше, чем у жителей Китая.
Опубликовано: Наталья Замечалова
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Эльза
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