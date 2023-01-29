Al Arabia: иранский военный завод в Исфахане атаковали США и еще одна страна

Al Arabia со ссылкой на собственные источники сообщает, что военный завод в иранском городе Исфахан атаковали США и еще одна страна.

По информации телеканала, это была атака на склад, на котором хранятся баллистические ракеты.

При этом источники утверждают, что Израиль не имел отношения к данной атаке, а ее цель заключалась в демонстрации Ирану и России готовность США противостоять производству и экспорту баллистического оружия.

Ранее сообщалось, что в иранском городе Исфахане произошел взрыв, который Минобороны страны назвало неудачной атакой беспилотников на военный завод.