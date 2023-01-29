Al Arabia: иранский военный завод в Исфахане атаковали США и еще одна страна
2023-01-29 17:30
Al Arabia со ссылкой на собственные источники сообщает, что военный завод в иранском городе Исфахан атаковали США и еще одна страна.
По информации телеканала, это была атака на склад, на котором хранятся баллистические ракеты.
При этом источники утверждают, что Израиль не имел отношения к данной атаке, а ее цель заключалась в демонстрации Ирану и России готовность США противостоять производству и экспорту баллистического оружия.
Ранее сообщалось, что в иранском городе Исфахане произошел взрыв, который Минобороны страны назвало неудачной атакой беспилотников на военный завод.
Опубликовано: Светлана Репина
-
-
-
Эльза
При съемках Особенностей национальной рыбалки режиссер не знал, как снять дымящуюся сигару Иволгина в воде: как все же удалось это сделать
Колоритная сцена, где генерал Иволгин из Особенностей национальной рыбалки курит сигару, находясь по шею в воде, снималась долго и мучительно.Подробнее...