Создатель кота Леопольда Вячеслав Назарук умер в возрасте 81 года

Художник-мультипликатор Вячеслав Назарук, создавший кота Леопольда, ушёл из жизни в возрасте 81 года.

В воскресенье, 29 января 2023 года, шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков сообщил о том, что 81-летний советский и российский художник-мультипликатор Вячеслав Назарук ушёл из жизни.

Назарук подарил миллионам зрителей таких знаменитых героев российских мультипликационных фильмов, как Крошка-енот, кот Леопольд и Мамонтенок.

За профессиональной консультацией к выдающемуся художнику обращались даже американские мультипликаторы из киностудии Disney.