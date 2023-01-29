Создатель кота Леопольда Вячеслав Назарук умер в возрасте 81 года
2023-01-29 17:36
Художник-мультипликатор Вячеслав Назарук, создавший кота Леопольда, ушёл из жизни в возрасте 81 года.
В воскресенье, 29 января 2023 года, шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков сообщил о том, что 81-летний советский и российский художник-мультипликатор Вячеслав Назарук ушёл из жизни.
Назарук подарил миллионам зрителей таких знаменитых героев российских мультипликационных фильмов, как Крошка-енот, кот Леопольд и Мамонтенок.
За профессиональной консультацией к выдающемуся художнику обращались даже американские мультипликаторы из киностудии Disney.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Эльза
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