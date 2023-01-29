«Бухая в дым»: Маша Малиновская уличила Ольгу Бузову в пьянстве на работе

Знаменитая блондинка считает поведение поющей ведущей стыдным и странным и удивилась несправедливости по отношению к Григорию Лепсу.

Певица и телеведущая Маша Малиновская раскритиковала свою коллегу Ольгу Бузову за пьянство на работе.

Экс-участница «Дома-2», считает звездная блондинка, ведет себя и странно, и стыдно, сообщает 5-tv.ru.

«Не хочу вешать ярлыки, однако мне сложно всерьез воспринимать ведущую, которая не раз появлялась в кадре бухой просто в дым. Как это возможно? И все ей сходит с рук, все считают, что это нормально. Это для меня странно», —заявила Малиновская в подкасте «НеДудь».

Знаменитость также заступилась за певца Григория Лепса, которого в соцсетях активно критикуют за «пьяные» выступления, зачастую даже не разбираясь в сути дела. А Бузову за аналогичное поведение оправдывают.

«Почему налетают на Лепса, когда он раз где-то пошатнулся на сцене? И это не корпоратив, а просто вечеринка друзей. Это не его работа, но на него все накинулись. Ну, пришла бухая, но это же Оля — нормально, прикольно. Она устает, так много работает. Не считаю, что это нормально. Мне кажется, это стыдно», — подчеркнула блондинка.