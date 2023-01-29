Врач Алексей Хухрев рассказал, сколько должны спать люди в пожилом возрасте

Продолжительность сна напрямую связана с самочувствием. Если организм не восстанавливается должным образом, у человека начинаются проблемы со здоровьем. Особенно важен качественный отдых для пожилых людей.

Ночной сон позволяет восстановиться, получить прилив сил, оздоровляет организм, влияет на качество жизни. О важности полноценного отдыха рассказал специалист:

"В фазе быстрых глазных движений, когда нам снятся сны, в мозге вырабатываются очень нужные нам гормоны, например соматотропный гормон и другие, которые регулируют в том числе обмен жирных кислот, холестерина, соотношение жира и мышечной массы"

По мнению терапевта Алексей Хухрева, ночью пожилые люди должны спать не менее 7-8 часов. Отправляться в постель надо в одинаковое время.

Перед отходом ко сну не стоит возбуждать нервную систему. Последний перекус делается за два часа до отдыха. Не помешает небольшая прогулка незадолго до сна.

Спальню надо проветривать, важно обеспечить сон в полной темноте и тишине.