Не обслуга: культовый парикмахер России Долорес Кондрашова отказалась причесывать Раису Горбачеву
Жена тогдашнего лидера СССР предложила стилисту ездить с ней по странам, но "королева русских причесок" предпочла творчество.
В нынешнем январе на 87 году ушла из жизни звездный стилист Долорес Кондрашова. Она изменила российскую бьюти-индустрию, ее называли "королевой русских причесок".
Куультовый парикмахер отвечала за стиль Пугачевой и Киркорова, но при этом отказалась быть личным парикмахером Раисы Горбачевой. Почему?
Как напоминает Рамблер, Кондрашова была главным учителем лучших стилистов-парикмахеров СССР. Главные звезды большой страны были ее клиентами. Но, когда в годы перестройки к ней обратилась Раиса Горбачева, парикмахер отказала ей в оказании услуг.
По словам стилиста, Раиса Максимовна была первой женой главы государства страны, которая заговорила о моде.
"Советский народ не любил Раису Максимовну за то, что модная. А она начала одеваться у Зайцева, прически делать у Долорес. Но недолго. Она мне сказала: «Вы должны ездить со мной по странам и континентам». А я ответила: «У меня лаборатория, потому я не смогу быть вашим личным парикмахером»", — делилась ранее Кондрашова.
Горбачева отнеслась к этим словам с пониманием. И назвала "королеву русских причесок" творческой личностью, который "не желает быть личной обслугой".
Опубликовано: Светлана Гарусева
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Эльза
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