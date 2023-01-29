Рогов: 2 человека погибли и 7 ранены после удара по мосту под Мелитополем
2023-01-29 18:51
По данным члена главного совета при администрации Запорожской области Владимира Рогова, в результате удара по мосту через реку Молочную под Мелитополем, погибло 2 человека, еще 7 получили ранения.
Ранее Рогов сообщил, что удар был нанесен из реактивной системы залпового огня HIMARS в первой половине дня.
В своем Телеграм-канале он уточняет, что данные о пострадавших предварительные, пока известно о 2-х погибших и 7-и раненых из числа мирных жителей.
ВСУ ударили по мосту в момент, когда рабочие проводили там ремонтные работы, отметил Владимир Рогов.
Опубликовано: Наталья Замечалова
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Эльза
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