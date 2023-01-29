Бывший офицер разведки США Риттер: НАТО имитирует военную помощь Украине
2023-01-29 19:28
Отставной офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер считает, что страны НАТО намеренно затягивают поставки военной техники на Украину.
Он отметил, что это делается ради создания видимости военной поддержки Киева.
Риттер утверждает, что в Альянсе нет единства. Некоторые государства делают вид, что участвуют в оказании помощи Украине, предоставляя оборудование, которое никогда не будет работать.
Он также заявил, что никто в НАТО не верит в то, что Украины действительно может победить в этом конфликте.
Опубликовано: Светлана Репина
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Эльза
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