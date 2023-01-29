Atlantico: США теряют доходы со всего мира от "долларизации" экономики
2023-01-29 19:32
Издание Atlantico сообщает, что США теряют доходы от Китая, Евросоюза, арабских монархий.
Автор материала отмечает, что в таких уловиях Соединенным Штатам приходится искать новые источники доходов.
Например, США пробуют закрепиться на рынке сжиженного газа, поставляя его в европу вместо российских энергоносителей.
При этом США имеют серьезное преимущество над возможными конкурентами за счет цифрового и технологического прогресса.
Опубликовано: Светлана Репина
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Эльза
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