Atlantico: США теряют доходы со всего мира от "долларизации" экономики

Издание Atlantico сообщает, что США теряют доходы от Китая, Евросоюза, арабских монархий.

Автор материала отмечает, что в таких уловиях Соединенным Штатам приходится искать новые источники доходов.

Например, США пробуют закрепиться на рынке сжиженного газа, поставляя его в европу вместо российских энергоносителей.

При этом США имеют серьезное преимущество над возможными конкурентами за счет цифрового и технологического прогресса.