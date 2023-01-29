Умер «отец« кота Леопольда мультипликатор Вячеслав Назарук

Его творчество ценили во всем мире: в частности, Назарук читал лекции по теории рисунка, живописи и композиции в компания Disney.

На 82-м году ушел из жизни советский художник-мультипликатор Вячеслав Назарук, подаривший не одному поколению детей любимых персонажей, сообщает СтарХит.

Как уточняет издание, печальную новость сообщил в соцсетях шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков. Он также уточнил, что прощание с Вячеславом Михайловичем пройдет 1-го февраля в в 14:00 в Храме Царевича Дмитрия при Первой градской больнице Москвы.

Вячеслав Назарук создал очень много персонажей, которые стали культовыми. В частности, он автор знаменитых мультфильмов «Кот Леопольд», «Крошка Енот», «Чертик с пушистым хвостом», «Мама для мамонтенка» и других.

Карьера художника одними мультфильмами не ограничивалась. Он также был живописцем, скульптором, иллюстратором. К 600-летию победы на Куликовом поле Назарук написал картину для Государственного исторического музея России.

Он также создал целую серию произведений, посвященных древнерусской истории, в том числе триптих «Слово о полку Игореве».

Творчество Вячеслава Михайловича хорошо знают и ценят во всем мире. Компания Disney приглашала мастера читать лекции по теории рисунка, живописи и композиции.

В 1985-м году Назарук за серию мультфильмов о коте Леопольде был удостоен Госпремии СССР. Высоко ценилась и книжная графика художника - к примеру, иллюстрации к книге «Семь сказок Пушкина» отмечены Почетным дипломом Комитета по печати России.