Al Arabia: беспилотники по заводу в иранском Исфахане были запущены с территории страны

Al Arabia сообщает, что беспилотники, которыми атаковали объект Минобороны Ирана в Исфахане, были запущены с территории страны.

По информации телеканала, на это указывает тип беспилотных летательных аппаратов, задействованных в атаке.

Ранее сообщалось о мощном взрыве в иранском городе Исфахане, который местные власти впоследствии назвали неудачной атакой беспилотников.

При этом взрывы в тот же день произошли еще как минимум в пяти провинциях Ирана.