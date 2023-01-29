Al Arabia: беспилотники по заводу в иранском Исфахане были запущены с территории страны
2023-01-29 19:44
Al Arabia сообщает, что беспилотники, которыми атаковали объект Минобороны Ирана в Исфахане, были запущены с территории страны.
По информации телеканала, на это указывает тип беспилотных летательных аппаратов, задействованных в атаке.
Ранее сообщалось о мощном взрыве в иранском городе Исфахане, который местные власти впоследствии назвали неудачной атакой беспилотников.
При этом взрывы в тот же день произошли еще как минимум в пяти провинциях Ирана.
Опубликовано: Светлана Репина
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Эльза
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