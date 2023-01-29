Глава Мюнхенской конференции по безопасности выступил за поставку Украине самолетов

Кристоф Хойсген, председатель Мюнхенской конференции по безопасности, выступает за доставку истребителей Украине, сообщает dpa.

"Я считаю, что поставка истребителей уместна для лучшей защиты Украины от атак России", — сказал Хойсген в воскресенье в интервью программе телеканала ARD Europamagazin.

По его мнению, Киеву могли бы быть отправлены американские самолеты F16 или истребители советской постройки из старых запасов ГДР.

Он добавил, что другие страны должны поставлять Украине оружие, в том числе танки и истребители.