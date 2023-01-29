Спикер Палаты представителей США Маккарти хочет обсудить с Байденом потолок госдолга

Новый спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что 1 февраля обсудит с президентом Байденом потолок госдолга.

Маккарти признал, что Байден не хочет обсуждать эту тему, однако в этой ситуации важно найти компромисс.

Он отметил, что хочет найти способ поднять потолок госдолга и взять под контроль «безудержные» государственные расходы.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что стране грозит катастрофа из-за превышения госдога.