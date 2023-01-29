Newsweek: США и НАТО выгодно поддерживать Украину, чтобы получить доступ к титану

США и страны, входящие в блок НАТО, могут оказывать поддержку ВСУ с целью получения доступа к титановым месторождениям в случае победы Киева в войне.

Как сообщается в издании Newsweek, титан нужен, чтобы производить военную технику: танки, истребители, вертолеты, ракеты большой дальности, корабли.

В США титан числится одним из 35 важнейших полезных ископаемых. Он очень важен для экономической и национальной безопасности страны.

Однако обеспечить себя титаном без поставок извне Америка не может.

Украина входит в число семи стран, которые производят титановую губку. Это основа металлического титана.

Как заявили в Конгрессе, у Украины есть "значительные запасы редкоземельных минералов".

Другие "самые видные стратегические соперники США" - это Россия и Китай, которые тоже владеют богатыми запасами титана.

Из интервью с представителем оборонной промышленности США, опубликованном в Newsweek:

"Мы говорим о нашей способности производить больше самолетов, мы говорим о нашей способности производить боеприпасы. Все они зависят от титана, и мы позволили себе стать зависимыми от иностранных поставщиков этого материала"

В статье иностранного издания также говорится об еще одной выгоде, проистекающей из доступа США к украинскому титану.

В этом случае Америка значительно выиграет в "тлеющем конфликте" с Китаем, который по прогнозам многих политиков, будет играть доминирующую роль в 21 веке.