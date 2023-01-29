Расмус Палудан сжег очередной Коран и обвинил в этом Кадырова
2023-01-29 20:55
Лидер радикальной датской партии Расмус Палудан провел очередную акцию, во время которой сжег Коран.
На этот раз священная книга мусульман горела у посольства Российской Федерации в Дании.
Во время своей акции Палудан заявил, что на этот раз Коран горит по вине Чечни и лично ее лидера Рамзана Кадырова.
По его словам, этого не произошло бы, если в Чечни придерживались нормального поведения.
Опубликовано: Светлана Репина
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Наталья
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