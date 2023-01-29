Из концертного зала "Измайлово" эвакуировали людей из-за поступившего звонка о взрыве

29 января в 17:19 в МЧС приняли звонок от неизвестного о возможной угрозе взрыва в концертном зале "Измайлово".

Анонимный звонок поступил сегодня вечером. Как сообщили источники ТАСС, людей пришлось эвакуировать из-за возникшей угрозы взрыва.

Из здания были выведены все посетители и работники московского концертного зала "Измайлово".

Из сообщения источника ТАСС:

"Поступило анонимное сообщение о том, что существует угроза взрыва в концертном зале «Измайлово». В целях безопасности эвакуированы сотрудники и посетители"

Сотрудники концертного зала пока не сделали никаких комментариев по поводу происходящего.

По информации официального сайта "Измайлово", 29 января в 18:00 в концертном зале было запланировано выступление школы армянских танцев Njdeh, посвященное Дню армянской армии.