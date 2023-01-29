В Сомали обстрелян российский вертолет, выполняющий гуманитарную миссию ООН
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя посольства РФ, в сомалийском аэропорту Могадишо был обстрелян вертолет РФ, который выполняет гуманитарную миссию ООН.
Обстрелянный вертолёт принадлежит АО "Ютэр – вертолетные услуги", уточняет агентство.
В результате инцидента пилоты не пострадали и продолжили свою работу.
Как пишет РИА Новости, по предварительной версии, российских вертолет обстреляли члены группировки «Аш-шабаб».
По информации посольства в Джибути, которое выполняет функции диппредставительства РФ в Сомали по совместительству, идет расследование произошедшего.
Опубликовано: Наталья Замечалова
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Наталья
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