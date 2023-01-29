Newsweek: США и НАТО могут получить доступ к месторождениям титана на Украине

Издание Newsweek сообщает, что Соединенные Штаты и НАТО могут получить доступ к украинским месторождениям титана.

Этот металл используется при производстве вертолетов, истребителей, танков, а также ракет большой дальности.

В США титан входит в список 35 жизненно важных для национальной безопасности ископаемых.

При этом США импортируют более 90% руды, а Украина входит в число семи стран, которые производят титановую губку.