WSJ: за атакой на иранский завод в Исфахане стоит Израиль
2023-01-29 21:05
Издание The Wall Street Journal со ссылкой на несколько источников сообщает, что иранский завод в Исфахане атаковал Израиль.
По информации журналистов, скрытная атака с использованием беспилотников осуществлялась Израилем для сдерживания военных и ядерных амбиций Ирана.
Ранее СМИ сообщили, что Израиль непричастен к атаке беспилотников в Исфахаре, которую произвели США и еще одна страна.
Тем временем в Иране заявили, что такие действия не помешают усилиям местных ученых по развитию мирного атома.
Опубликовано: Светлана Репина
-
Наталья
Угасающий Брюс Уиллис окружен любовью и заботой своей жены Эммы Хеминг-Уиллис
Голливудский актер Брюс Уиллис серьезно болен. Он страдает афазией - расстройством, которое подавляет способность мозга отличать речь окружающих и пользоваться своей. Поддерживает знаменитость любимая жена Эмма Хеминг-Уиллис.Подробнее...
-
-