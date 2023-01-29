WSJ: за атакой на иранский завод в Исфахане стоит Израиль

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на несколько источников сообщает, что иранский завод в Исфахане атаковал Израиль.

По информации журналистов, скрытная атака с использованием беспилотников осуществлялась Израилем для сдерживания военных и ядерных амбиций Ирана.

Ранее СМИ сообщили, что Израиль непричастен к атаке беспилотников в Исфахаре, которую произвели США и еще одна страна.

Тем временем в Иране заявили, что такие действия не помешают усилиям местных ученых по развитию мирного атома.