Мельник потребовал у Германии подлодки: Мы вышвырнем русский флот из Черного моря

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник призвал к передаче немецких подводных лодок украинскому флоту, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Дорогие немецкие друзья, давайте положим конец конфликту и российской агрессии", - призвал Мельник, опубликовав ссылку на видео, демонстрирующее возможности немецких подводных лодок.

Глава украинской дипломатии и бывший посол в Германии назвал лодки ThyssenKrupp класса HDW 212 одними из лучших в мире. У Германии есть шесть таких судов.

"Почему бы не отправить их Украину? Мы вышвырнем российский флот из Черного моря", — написал Мельник.