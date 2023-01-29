Охлобыстин пообещал 10 млн рублей за каждый уничтоженный танк Abrams
Иван Охлобыстин сделал заявление о том, что российские предприниматели готовы поощрить уничтожение каждого американского танка выплатой в 10 млн рублей.
В своем блоге на канале Яндекс Дзен атер Иван Охлобыстин пообещал от имени российских бизнесменов награду в 10 млн рублей за уничтожение каждого поставленного в Украину американского танка Abrams.
"С нескрываемым удовольствием спешу сообщить вам, что некоторые представители крупного российского бизнеса уполномочили меня сообщить, что они назначают премию в 10 миллионов рублей за каждый подбитый „Абрамс“ "
Ранее с инициативой передать свои танки Украине выступили несколько европейских государств. Америка уже сделала это, отправив ВСУ 31 танк Abrams.
Также об отправке 14 танков Leopard заявило руководство Германии.
Опубликовано: Храмова Оксана
-
Наталья
Угасающий Брюс Уиллис окружен любовью и заботой своей жены Эммы Хеминг-Уиллис
Голливудский актер Брюс Уиллис серьезно болен. Он страдает афазией - расстройством, которое подавляет способность мозга отличать речь окружающих и пользоваться своей. Поддерживает знаменитость любимая жена Эмма Хеминг-Уиллис.Подробнее...
-
-