Economist: американский отставной генерал Ходжес назвал главное условие захвата Крыма Украиной

Генерал американской армии в отставке Бен Ходжес заявил, что для захвата Крыма Украиной есть одно важное условие.

По его словам, для этой цели украинским военным необходимо специальное вооружение, в частности, ракеты ATACMS.

Ходжес сказал, что тактические ракетные системы с дальностью 300 км, а также наземные бомбы дальностью 150 км помогли бы Украине захватить полуостров.

Генерал подчеркнул, что если Запад будет действовать достаточно быстро, Украина захватит Крым уже к концу лета.