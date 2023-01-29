Economist: американский отставной генерал Ходжес назвал главное условие захвата Крыма Украиной
2023-01-29 21:12
Генерал американской армии в отставке Бен Ходжес заявил, что для захвата Крыма Украиной есть одно важное условие.
По его словам, для этой цели украинским военным необходимо специальное вооружение, в частности, ракеты ATACMS.
Ходжес сказал, что тактические ракетные системы с дальностью 300 км, а также наземные бомбы дальностью 150 км помогли бы Украине захватить полуостров.
Генерал подчеркнул, что если Запад будет действовать достаточно быстро, Украина захватит Крым уже к концу лета.
Опубликовано: Светлана Репина
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Наталья
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