Сунак уволил Захави с поста главы Консервативной партии за уклонение от уплаты налогов

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в воскресенье уволил Надхима Захави с поста председателя правящей Консервативной партии.

Захави якобы уклонялся от уплаты налогов, используя компанию, зарегистрированную в Гибралтаре.

Отставки Захави потребовала оппозиция. По запросу премьер-министра Великобритании предполагаемое уклонение от уплаты налогов лидером Консервативной партии было расследовано независимым советником по этике.

После завершения расследования "очевидно, что имело место серьезное нарушение" правил, Сунак написал письмо Захави, в котором сообщил ему о его отставке.

Проблема касается отношений Захави с зарегистрированной в Гибралтаре компанией Balshore Investments Limited, куда он вложил свои акции в фирме по изучению общественного мнения YouGov, соучредителем которой он был в 2000 году.

В связи с тем, что он формально не владел акциями, то не платил налоги на прирост капитала в Великобритании. Как подозревают, это сэкономило ему несколько миллионов фунтов стерлингов, тем более что YouGov позже стал очень успешным.

Неделю назад Захави признался, что заключил соглашение с налоговой и таможенной службой о возврате причитающихся налогов. Предполагалось, что мировое соглашение будет достигнуто прошлым летом, и, по данным The Guardian, оно составило 4,8 млн фунтов стерлингов, 30% из которых - это штрафы за просрочку платежа. Захави утверждает, что это дело является результатом его невнимательности.

Вступив в должность премьер-министра в октябре, Сунак доверил ему функции председателя Консервативной партии и заместителя министра без портфеля.