Турция может одобрить заявку Финляндии на членство в НАТО
2023-01-29 22:19
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намекнул в воскресенье, 29 января, что Турция может одобрить кандидатуру Финляндии в НАТО, но откажет в этом Швеции.
«При необходимости мы можем дать другое заключение относительно Финляндии. Швеция будет в шоке», — сказал глава турецкого государства в ответ на вопрос о кандидатуре двух стран Северной Европы в НАТО во время телевизионной встречи с молодежью.
Таким образом, Анкара впервые дает понять, что готова рассматривать кандидатуру Финляндии отдельно от кандидатуры Швеции.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Наталья
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