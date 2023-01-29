Турция может одобрить заявку Финляндии на членство в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намекнул в воскресенье, 29 января, что Турция может одобрить кандидатуру Финляндии в НАТО, но откажет в этом Швеции.

«При необходимости мы можем дать другое заключение относительно Финляндии. Швеция будет в шоке», — сказал глава турецкого государства в ответ на вопрос о кандидатуре двух стран Северной Европы в НАТО во время телевизионной встречи с молодежью.

Таким образом, Анкара впервые дает понять, что готова рассматривать кандидатуру Финляндии отдельно от кандидатуры Швеции.