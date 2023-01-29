Норвегия заявила об обнаружении залежей редкоземельных металлов

Норвежцы сообщили, что на своем континентальном шельфе нашли залежи полезных ископаемых, в том числе меди и ценных редкоземельных металлов.

Это еще одно такое сообщение за последние дни, недавно подобное заявление прозвучало из соседней Швеции. Это было бы отличной новостью для всей Европы.

Редкоземельные металлы — это группа из 17 металлов, используемых в новых технологиях, в том числе в производстве электроники (смартфоны, компьютеры, телевизоры), в отрасли возобновляемых источников энергии (аккумуляторы для электромобилей, солнечные батареи, ветряные турбины) и в обороне (реактивные двигатели, системы наведения и противоракетной обороны, спутники, оборудование GPS).

С развитием таких технологий растет спрос на редкоземельные металлы. Между тем их производство сосредоточено в основном в одних руках — у китайцев. На Китай приходится около 60% производство этих металлов. За ними следуют США - 16%, Мьянма - 9 процентов и Австралия - 8%.

Последний для Норвегии. В прошлую пятницу, 27 января, государственное агентство Norwegian Petroleum Directorate (NPD, nor. Oljedirektoratet) опубликовало сообщение об оценке минеральных ресурсов морского дна на норвежском континентальном шельфе. Кроме того, исследования показали, что морское дно, принадлежащее Норвегии, содержит значительное количество металлов и минералов.

"Из металлов, обнаруженных на морском дне в районе исследования, магний, ниобий, кобальт и редкоземельные минералы входят в список критических минералов Европейской комиссии", — говорится в заявлении NPD.