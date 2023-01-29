Эрдоган заявил, что Турция готова одобрить вступление Финляндии в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье, 29 января заявил, что Анкара может одобрить заявку Финляндии на вступление в НАТО, не делая того же для Швеции, сообщает AFP.

"При необходимости мы можем дать другой (чем Швеции) посыл Финляндии по поводу ее вступления в НАТО. Такой шаг шокировал бы Швецию", - заявил глава турецкого государства в ответ на вопрос о кандидатуре двух северных стран в НАТО во время телевстречи с молодежью.

Он добавил, что Финляндия не должна совершать ту же ошибку, что и Швеция.

Швеция и Финляндия совместно подали заявку на вступление в НАТО, которая была принята 25 странами-участницами пакта, но согласие должны еще дать Турция и Венгрия.

"Мы представили Швеции список из 120 человек, которые должны быть переданы Турции", — сказал Эрдоган, добавив, что "шведы должны экстрадировать этих террористов, чтобы они могли войти в НАТО".

Анкара приостановила трехсторонние переговоры со Швецией и Финляндией на неопределенный срок в ответ на протесты против политики президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Стокгольме.

В них приняли участие несколько сотен курдов и представителей левых организаций. Расмус Палудан, датско-шведский активист и основатель антимусульманской датской партии Stram Kurs ("Жесткая линия"), в пятницу сжег Коран перед посольством Турции, что особенно оскорбило Анкару.