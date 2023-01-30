Washington Post назвал сроки поставок США танков Abrams M1 в Украину

Американское издание сообщило о сроках поставки США танков Abrams в Украину.

США поставят основные боевые танки в Украину в конце 2023 года или в начале 2024 года, сообщает Washington Post со ссылкой на свои информированные источники.

Обозреватель издания полагает, что Вашингтон поставит Киеву новые машины, выпущенные с конвейера. Такие выводы он сделал после общения с американскими чиновниками.

Автор статьи делает выводы, что решение о поставках танков в Украину в Белом доме приняли, чтобы сломить канцлера Германии Олафа Шольца.

Ранее президент США Джо Байден, отвечая на вопрос журналиста, ответил что решение о поставках бронетехники никак не связано с позицией Германии.